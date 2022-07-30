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1 час назад

OBI продала российский бизнес за один евро

Елена Прошина

Немецкая компания OBI за 1 евро продала российским инвесторам свою сеть магазинов товаров для дома. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

OBI продала российский бизнес за один евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Маx, а 60% бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.

Сумма сделки стала символической и составила один евро.

Позже Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам».

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.

Известно, что Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая владеет немецкой OBI. Знакомые бизнесмена называют его «профессиональным переговорщиком».

По словам источника газеты, OBI будет самым маленьким из бизнесов Лиокумовича. Все остальные его компании работают за рубежом.

До этого СМИ называли Лиокумовича представителем австрийской группы компаний Supernova, которая владеет 60 торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе.

Ранее в Минпромторге подтвердили данные о продаже российского бизнеса владельцами сети H&M.

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