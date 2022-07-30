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1 час назад

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

Газета.Ruиещё 5

IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в Москве. Сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза убрано с сайта компании.

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее покупателям из Москвы было временно недоступно оформление заказов на сайте IKEA из-за отсутствия интервалов доставки.

Чтобы попасть на сайт, по-прежнему работает автоматическая очередь для онлайн-покупок.

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25 июля ретейлер IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров. Как заявляли в компании, продажа осуществляется, пока «в вашем городе» есть доступные интервалы для доставки и самовывоза.

В середине июня компания сообщала, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

Ранее руководители ФСИН по Свердловской области заявляли, что продукция колоний ведомства может заменить в России IKEA. По их словам, качество их мебели — «даже лучше», а цены — ниже.

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