В Mercedes-Benz подсчитали потери от приостановки бизнеса в России

Фирма Mercedes опубликовала в Сети подробности финансового отчёта за 1 половину текущего года. В общем в нём значится, что в сравнении с 1 полугодием прошлого года значения улучшились.

Фото: car.ru car.ru

Отдельно среди убытков указали 709 000 000 евро. Такую потерю напрямую связали с уменьшением деятельности на российском авторынке. Сумму сложили из потерь двух подразделений. Речь ведётся о Mercedes Cars (-658 000 000 евро), а также Mercedes Vans (-51 000 000 евро). При этом финансовую деятельность грузовой части автоконцерна Daimler не отразили в отчёте.

Ещё в Mercedes Group наблюдалось общее падение доходов. Согласно итогам полугодия, снижение в этом случае составило 16,2% до 6,6 млрд. евро. При этом, во 2 квартале текущего года фирма смогла заработать 3,108 млрд. евро. Это на 13,61% меньше значений 2021 года.

Фирма подтверждает также уменьшение на 7,2% реализаций «легковушек». Во 2 квартале этого года реализовали 487 100 авто. За АППГ Mercedes Cars реализовала 521,2 тыс. единиц машин. В данном случае объёмы продаж подразделения Vans остались неизменными.

Между тем, прибыль автоконцерна, которая рассчитана до вычета процентов, а также налогов, увеличилась с 9,07 до 9,85 млрд. евро за полугодие. Также стала больше выручка фирмы с 67,1 до 71,3 млрд. евро.

Руководство Mercedes связывает улучшение некоторых финансовых показателей с изменением самой стратегии. В данном случае речь ведётся о сосредоточении компании на более прибыльных и дорогих машинах, включая также электромобили. Автобренд планомерно отходит от выпуска компактных и доступных авто.