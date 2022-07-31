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47 минут назад

В России появилась замена мебели из IKEA

Майк Габриелян

Поставки мебели из Турции в Россию выросли на 88%. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным статистики, экспорт мебели из Турции в Россию в январе-июне увеличился на 88,1 процента и достиг 65 млн долларов. Эксперты полагают, что спрос продолжит расти, поскольку турки избавились от европейских конкурентов вроде компании IKEA, когда ЕС закрыл российский рынок для своих бизнесменов.

В Ассоциации мебельной промышленности Турции рассказали, что страна вышла на 8 место в рейтинге экспортеров мебели в Россию. К концу 2022 года турецкие предприниматели намерены экспортировать продукцию на 100 миллионов долларов.

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По словам главы Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD) Нури Гюрджана, уход европейских мебельных гигантов с российского рынка «стал хорошей возможностью для турецких производителей».

В прошлом году Турция экспортировала мебель на общую сумму 4,3 миллиарда долларов.

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