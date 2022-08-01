Пусть отдают долги: Володина возмутило заявление посла Украины, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР

Председатель Госдумы напомнил, что РФ выплатила 110 миллиардов долларов советского долга

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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть «хотя бы"» треть зарубежного имущества бывшего СССР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился таким требованием и напомнил Киеву, что Москва по состоянию на 1994 год выплатила 110 миллиардов советского долга.

«Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он указал, что Россия уже рассчиталась по советским долговым обязательствам вместо других республик бывшего СССР.

Председатель Госдумы также добавил, что в период с 1991 по 2013 годы Украина получала от России материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 миллиардов долларов.

«Все профукали и разворовали, — считает Володин. — Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти».

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