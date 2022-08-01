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1 час назад

Поставки российского трубопроводного газа в Китай за январь-июль выросли на 60,9%

ТАССиещё 3

"Газпром" за январь - июль 2022 года нарастил поставки российского трубопроводного газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 60,9%, говорится в сообщении холдинга.

«Газпром» нарастил поставки в Китай
Фото: ТАССТАСС

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%", - отмечается в сообщении.

"В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта", - добавили в "Газпроме".

Ранее в холдинге сообщали, что поставки российского трубопроводного газа в Китай в I полугодии 2022 года выросли на 63,4%. "Газпром" в 2021 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 10,39 млрд куб. м газа - в 2,5 раза выше, чем в 2020 году.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.

Компании,Газпром,
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