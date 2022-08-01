Heineken определился со сроками продажи бизнеса в России

Пивоваренный концерн Heineken планирует во втором полугодии 2022 года достичь соглашения о продаже своего российского бизнеса новому владельцу. Об этом говорится в отчете компании, на который обратила внимание газета «Ведомости».

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Компания оценила свои активы в России в 475 миллионов евро. Чистая прибыль Heineken в апреле-июне составила 1,27 миллиарда евро по сравнению с 1,03 миллиарда евро, полученными за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла до 13,49 миллиарда евро с 10,01 миллиарда евро годом ранее.