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25 минут назад

Heineken решил продать бизнес в России в 2022 году

Lenta.ru

Пивоваренный концерн Heineken планирует во втором полугодии 2022 года достичь соглашения о продаже своего российского бизнеса новому владельцу. Об этом говорится в отчете компании, на который обратила внимание газета «Ведомости».

Heineken определился со сроками продажи бизнеса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания оценила свои активы в России в 475 миллионов евро. Чистая прибыль Heineken в апреле-июне составила 1,27 миллиарда евро по сравнению с 1,03 миллиарда евро, полученными за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла до 13,49 миллиарда евро с 10,01 миллиарда евро годом ранее.

О решении Heineken уйти с российского рынка стало известно еще в конце марта. Тогда же концерн объявил, что приостановит экспорт пива в Россию и все инвестиции. В связи с передачей бизнеса новому владельцу компания ожидала, что придется списать по крайней мере 400 миллионов евро, однако, учитывая новые оценки, компания уверена, что потерь получится избежать.

Компании,
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