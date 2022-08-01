Heineken назвал сроки продажи бизнеса в РФ

Соглашение о продаже бизнеса Heineken в России может быть достигнуто в 2022 году. Это следует из отчетности нидерландской компании, опубликованной на сайте.

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Активы в России оцениваются в €475 млн.

В сообщении говорится о том, что чистая прибыль концерна с апреля по июнь 2022 года достигла €1,27 млрд, тогда как в 2021 году в это же время она составила €1,03 млрд. Скорректированная прибыль повысилась на 40%, до €1,33 млрд, выручка выросла с €10,01 млрд во втором квартале 2021 года до €13,49 млрд.

О приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken на территории Российской Федерации компания объявила в начале марте – после того, как Россия инициировала спецоперацию на Украине. Кроме того, компания сообщила, что отказалась от получения прибыли от своего российского подразделения.

Деятельность компании на рынке РФ началась в феврале 2002 года. Тогда был куплен завод в Санкт-Петербурге.