Американская Baker Hughes решила продать нефтесервисный бизнес в РФ

Американская Baker Hughes сообщила, что нефтесервисный бизнес в РФ будет продан местному руководству. Соответствующее заявление сделала сама компания.

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«Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России местному руководству. Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд», — указано в сообщении.

Отмечается, что все активы и обязательства будут переданы ему. В случае положительного решения со стороны властей сделку удастся закрыть во второй половине 2022 года.

Baker Hughes является нефтесервисной американской компанией. В ней насчитывается 58 тысяч сотрудников. Компания функционирует более чем в 120 странах мира.