В августе закупочная цена на газ для Молдавии вырастет до $1458 за тысячу кубометров. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Ранее тысяча кубометров топлива обходилась республике по $980. По словам Чебана, компания тратит 85% от своего дохода на оплату поставок и лишь 15% направляет на поддержание и развитие инфраструктуры и услуг. Ранее «Молдовагаз» испытывал трудности при расчётах с «Газпромом» и был вынужден многократно повысить тарифы для населения.

«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1458,5 доллара США за тысячу кубометров», — написал глава компании в своём телеграм-канале.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» на 5 лет продлили контракт на поставку газа. Он предусматривал, что в ноябре Кишинёву придётся платить за 1000 кубов по $450 — в 2,2 раза больше, чем раньше. В контракте предусмотрели и дальнейшее увеличение цены. По информации «Газпрома», контракт заключили «практически на молдавских условиях», и страна обязалась своевременно оплачивать 100% текущих платежей.

Уже в ноябре Молдавия не смогла расплатиться за газ и попросила отсрочку. В январе 2022-го у «Молдовагаза» опять появились проблемы с погашением платежа, и парламенту пришлось ввести режим ЧП на 60 дней. Чтобы найти денег на топливо, властям пришлось несколько раз повышать тарифы. В ноябре 2021-го цены выросли с 4,2 лея (17 рублей по текущему курсу) до 10,26 лея (41,75 рубля) за кубометр.

Последний раз цены на газ в Молдавии повысили 1 июня. Тарифы увеличились на 30% — до 18,62 лея (55,57 рубля) за кубометр. Их рассчитывали на основе закупочной цены в $620 за тысячу кубов.

На этом фоне годовой уровень инфляции в Молдавии в мае достиг рекордной отметки в 27,07%. Из-за резкого роста цен на топливо и попыток сдержать тарифы «Молдовагаз» несколько раз опаздывал с выплатами «Газпрому». В мае с учётом просрочки платежей общая сумма долга Молдавии достигла $709 млн.