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1 час назад

Чаи Lipton и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков

Лера Букина

Международная чайная компания Ekaterra объявила о прекращении своей работы в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Чаи Lipton и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация обусловлена отсутствием возможности стабильно развивать бизнес, пояснили в компании. Так, производство чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond в России остановится к концу 2022 года. За этим последует полное прекращение их продажи и дистрибуции в РФ.

Прощай, Coca-Cola! Уход брендов и деколонизация России

Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками будут полностью выполнены.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в продовольственной рознице, сообщила, что американская компания McCormick & Co., Inc., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может свернуть российский бизнес.

Кроме того, издание писало, что присутствие производителя питания Kraft Heinz в России будет сокращено в связи с кризисом, возникшим из-за ситуации на украинской территории. Компанией был выставлен на продажу бизнес по производству детского питания.

Компании,Coca-Cola,
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