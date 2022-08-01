Чаи Lipton и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков

Международная чайная компания Ekaterra объявила о прекращении своей работы в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фирмы.

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Ситуация обусловлена отсутствием возможности стабильно развивать бизнес, пояснили в компании. Так, производство чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond в России остановится к концу 2022 года. За этим последует полное прекращение их продажи и дистрибуции в РФ.

Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками будут полностью выполнены.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в продовольственной рознице, сообщила, что американская компания McCormick & Co., Inc., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может свернуть российский бизнес.