Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
56 минут назад

В России перестанут продавать чаи Lipton и Brooke Bond

Lenta.ruиещё 2

Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут продаваться в России, так как владелец брендов — международная чайная компания Ekaterra — принял решение о прекращении своей деятельности на территории страны, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу концерна.

В России перестанут продавать чаи Lipton и Brooke Bond
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Чаи под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке.

В соответствии с трудовым законодательством России, все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме, подчеркнули в компании. Как узнало издание Mash, сотрудникам завода по производству чая в Санкт-Петербурге объявили, что предприятие ликвидируют, а штат сократят.

Ранее Ekaterra управлял Unilever, однако после начала российской спецоперации на Украине возникли сложности с логистикой. По этой причине компанию продали люксембургскому инвестфонду за 4,5 миллиарда евро. Фабрика по производству бытовой химии и косметики Unilever в России продолжит работать в штатном режиме. В марте 2022-го компания сообщила, что приостановит инвестиции и продажу напитков в стране, но продолжит производить товары первой необходимости.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители