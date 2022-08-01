В России перестанут продавать чаи Lipton и Brooke Bond

Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут продаваться в России, так как владелец брендов — международная чайная компания Ekaterra — принял решение о прекращении своей деятельности на территории страны, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу концерна.

В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Чаи под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого Ekaterra полностью прекратит их продажу на российском рынке.

В соответствии с трудовым законодательством России, все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме, подчеркнули в компании. Как узнало издание Mash, сотрудникам завода по производству чая в Санкт-Петербурге объявили, что предприятие ликвидируют, а штат сократят.