IKEA ответила на слухи о возвращении в Россию

Шведский ритейлер товаров для дома IKEA не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает портал News.ru.
Ранее со ссылкой на сотрудников компании в соцсетях появилась информация о скором возвращении IKEA в Россию. Но представители компании эти новости не подтвердили.
«Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются», – заявили представители Шведской компании.
Напомним, ранее Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров заявил, что место IKEA в России может занять продукция, производимая заключёнными в местах лишения свободы.