IKEA ответила на слухи о возвращении в Россию

Шведский ритейлер товаров для дома IKEA не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает портал News.ru.

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Ранее со ссылкой на сотрудников компании в соцсетях появилась информация о скором возвращении IKEA в Россию. Но представители компании эти новости не подтвердили.

«Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются», – заявили представители Шведской компании.