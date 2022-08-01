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18 минут назад

IKEA ответила на слухи о возвращении в Россию

Елена Прошина

Шведский ритейлер товаров для дома IKEA не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает портал News.ru.

IKEA ответила на слухи о возвращении в Россию
Фото: ТАССТАСС

Ранее со ссылкой на сотрудников компании в соцсетях появилась информация о скором возвращении IKEA в Россию. Но представители компании эти новости не подтвердили.

«Магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. Никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются», – заявили представители Шведской компании.

Напомним, ранее Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров заявил, что место IKEA в России может занять продукция, производимая заключёнными в местах лишения свободы.

Компании,Александр Федоров,ФСИН,Ikea,
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