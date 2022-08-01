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1 час назад

Bloomberg составил список наиболее обедневших российских миллиардеров

ТАССиещё 1

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $60,25 млрд с начала 2022 года. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние на 1 августа 2022 года сократилось на $8,2 млрд и составило $20,6 млрд, возглавил список наиболее обедневших российских миллиардеров, следует из материалов агентства Bloomberg.

Названы наиболее обедневшие российские миллиардеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон потерял $5,73 млрд, его состояние сократилось до $26,7 млрд, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обеднел на $5,5 млрд, его состояние составило $22,5 млрд.

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Также в списке богатейших предпринимателей России, чье состояние уменьшилось, оказался бизнесмен, владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние с начала года сократилось на $894 млн и сейчас составляет $20,4 млрд. Экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов потерял $3,92 млрд, на начало 2022 года его состояние оценивается в $17,8 млрд.

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Компании,Владимир Лисин,Алишер Усманов,Вагит Алекперов,Леонид Михельсон,Алексей Мордашов,ПАО "НЛМК",Металлоинвест,Новатэк,Лукойл,
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