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1 час назад

Российские бренды захотели заменить Lipton в России

Елена Прошина

Чайные производители РФ смогут полностью заменить уходящие с рынка бренды Lipton, Saito и Brooke Bond. Такое заявление в разговоре с «Газетой.Ru» сделала директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими Трейд» Мария Драбова.

Российские бренды захотели заменить Lipton в России
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что совокупная доля чайных брендов Ekaterra в России составляет порядка 6,3%, причем 5,5% из них приходится именно на Lipton.

Кроме того, по мнению Драбовой, уход этих марок с российского рынка не окажет заметного влияния на его состояние, поскольку в последние годы объемы их продаж лишь снижались.

В связи с этим она выразила уверенность, что группа компаний «Орими Трейд», производящая чаи Greenfield, Tess, «Принцесса Нури» и другие, сможет полностью заменить бренд Ekaterra. По словам Драбовой, они располагают для этого всеми необходимыми ресурсами и увеличат объем производства, «если на это будет запрос рынка».

Ранее Ekaterra заявила о прекращении производства чаев Lipton, Saito и Brooke Bond в России. Их намерены перестать производить в стране к концу 2022 года.

Компании,Мария Драбова,
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