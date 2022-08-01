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1 час назад

В Минсельхозе прокомментировали уход производителя Lipton и Brooke Bond

News.ru

Минсельхоз оценивает российский рынок как полностью обеспеченный чайной продукцией и считает, что уход компании Ekaterra — производителя Lipton, Saito и Brooke Bond, не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент продукции, говорится в Telegram-канале министерства. Отмечается, что основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом.

В Минсельхозе прокомментировали уход производителя Lipton
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola официально уходит из России, производиться и продаваться напитки на территории страны больше не будут. Сообщается, что на данный момент потребители находятся в процессе исчерпания товара, когда он может закончиться, не уточняется

Чаи Lipton и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков

Ранее стало известно, что rомпания Coca-Cola провела презентацию новой газировки в России, которая станет аналогом их знаменитых напитков. Останутся привычные цвета напитков, а новыми названиями станут Funky Monkey Cola и Funky Monkey Orange.

Компании,Coca-Cola,
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