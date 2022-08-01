В Минсельхозе прокомментировали уход производителя Lipton

Минсельхоз оценивает российский рынок как полностью обеспеченный чайной продукцией и считает, что уход компании Ekaterra — производителя Lipton, Saito и Brooke Bond, не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент продукции, говорится в Telegram-канале министерства. Отмечается, что основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом.

Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola официально уходит из России, производиться и продаваться напитки на территории страны больше не будут. Сообщается, что на данный момент потребители находятся в процессе исчерпания товара, когда он может закончиться, не уточняется