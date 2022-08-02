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2 часа назад

Названа возможная причина срыва открытия магазинов H&M

Лера Букина

Накануне, 1 августа, работа магазинов H&M не возобновилась. Mash выяснил, по какой причине сорвалось открытие.

Как отмечается, она заключается в программном обеспечении (ПО), которое имеет тесную связь со шведской системой. Ошибки исправить не удалось.

Столпившихся у магазина H&M москвичей сняли на видео

Однако канал выяснил, что сотрудникам московского «Метрополиса» дали указание начать рабочий день в 7:00. Войти им нужно через главный вход. Также сообщается об установлении столбиков для предотвращения скопления большого количества людей.

Также отмечается, что акций в магазине не будет. Отменят и объявления по громкой связи. Цены на одежду будут выше, чем ранее. Товара должно хватить на 50 недель работы.

Сначала откроют двери для посетителей точки в Москве, после этого — в Питере, затем — в регионах.

Сотрудники могут приобретать товары по стафф-карте на сумму, которая не превышает 10 тысяч рублей в день. Отмечается, что такое условие помешает дальнейшей перепродаже. Также персонал ознакомлен с правилами реагирования на провокации.

После ухода компании с российского рынка уволенные сотрудники получат шесть окладов разом.

О приостановке работы в России компания H&M объявила в марте. В июле стало известно, что сеть откроет магазины для продажи товарных запасов. Некоторые СМИ писали, что магазины откроются 1 числа текущего месяца, другие же не сообщали точной даты открытия магазинов.

Компании,
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