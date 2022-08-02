H&M открылся в Москве

Магазин H&M открыл свои двери для посетителей в Москве. Так, совершить покупки там можно в торговом центре «Метрополис», сообщает Mash.
На момент написания статьи туда зашли около 30 человек. Отмечается, что стоимость товаров выросла. Также подписчики канала сообщают об открытии магазина в «Авиапарке».
Ранее Mash писал, почему 1 августа сорвалось открытие магазинов в России. Как сообщалось, ситуация связана с программным обеспечением (ПО), которое имеет тесную связь со шведской системой. Ошибки в тот день исправить не удалось.
О приостановке работы в России компания H&M объявила в марте. В июле стало известно, что сеть откроет магазины для продажи товарных запасов. Некоторые СМИ писали, что магазины откроются 1 числа текущего месяца, другие же не сообщали точной даты открытия магазинов.
29 июля сообщалось, что магазин испанского ретейлера модной одежды, обуви и аксессуаров Mango открыл двери для посетителей в столице - в торговом центре «Атриум». Напомним, что данная точка ушла в простой весной после начала спецоперации РФ на Украине. Магазин располагается на том же месте, что и раньше.