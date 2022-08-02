Прибыль иностранного банка в России выросла в три раза

С января по июнь 2022 года консолидированная прибыль австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России подскочила почти в три раза в годовом выражении, до €791 млн. При этом прибыль после вычета налогов также выросла втрое, до €630 млн. В целом прибыль увеличилась в 2,8 раза, до €1,712 млрд. Это следует из финансовой отчётности компании. Ранее Raiffeisen Bank разорвал отношения с некоторыми российскими банками.

Фото: ТАСС ТАСС

Чистый процентный доход RBI в России за первые полгода 2022-го вырос в 1,8 раза год к году, до €615 млн. Операционная прибыль банка подскочила в 2,7 раза, до €1,341 млрд.

В марте на фоне спецоперации РФ на Украине RBI допустила возможность «тщательно управляемого выхода» из бизнеса в РФ. В пресс-службе российского Райффайзенбанка при этом подчёркивали, что компания продолжит работу вне зависимости от формата участия RBI в её капитале.

7 мая стало известно, что австрийская банковская группа прекратила отношения с некоторыми банками из РФ. Речь идёт о кредитных организациях, у которых имелись корреспондентские счета RBI, уточнять названия этих организаций компания не стала. В компании заверили, что решение не затронет Райффайзенбанк.