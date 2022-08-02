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2 часа назад

Крупный производитель красок объявил об уходе из России

Лера Букина

Норвежский производитель красок Jotun сообщил о продаже бизнеса российскому «Атомстройкомплексу» и уходе с российского рынка. О соответствующем решении объявлено в пресс-релизе компании.

Крупный производитель красок объявил об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После закрытия завода в России 3 марта компания Jotun продала свои доли в дочерней компании Jotun Paints, находящейся в полной собственности. Со 2 августа российская промышленная компания "Атомстройкомплекс" берет на себя управление предприятием, сотрудниками и активами», — указано в сообщении.

В компании подчеркнули, что на ситуацию повлияли сложности, которые возникли из-за санкций против РФ. Кроме того, сообщается о сохранении должностей сотрудников.

Группа компаний Jotun является норвежским химическим предприятием, которое специализируется на декоративных красках и функциональных покрытиях. Компания начала функционировать в РФ в 1989 году. Число сотрудников оценивается более чем в 300 человек.

Покупатель - «Атомстройкомплекс» - является строительной компанией полного цикла в Уральском регионе. В структуре компании находятся проектный институт, подрядные организации и 12 заводов.

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