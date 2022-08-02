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1 час назад

Украина пошла навстречу объявившему дефолт «Нафтогазу»

Lenta.ru

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу», объявившему в июле дефолт по двум выпускам еврооблигаций, изменить условия кредитных договоров или заключить дополнительные соглашения, говорится в документе.

Украина пошла навстречу объявившему дефолт «Нафтогазу»
Фото: ReutersReuters

Теперь компания, которой власти пошли навстречу, сможет изменить два кредитных договора с Kondor Finance plc от 2019 года «путем заключения дополнительных договоров и/или изложение указанных договоров в новой редакции». «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям 26 июля.

Тогда власти не предоставили руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году. В компании пожаловались, что правительство фактически лишило «Нафтогаз Украины» доступа к международным рынкам капитала.

Общая сумма обязательств по облигациям «Нафтогаза» составила более 1,4 миллиарда долларов. На Западе считают, что дефолт запустит в экономике и финансовой системе страны цепную реакцию.

Компании,Нафтогаз,Правительство Украины,
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