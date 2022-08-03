В Siemens заявили о невозможности передать турбину России

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы», — приводит РИА Новости его слова на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.