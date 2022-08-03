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1 час назад

«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам увольняться

Lenta.ru

Предприятие «АвтоВАЗа» в Ижевске предложило сотрудникам уволиться добровольно, пообещав им в этом случае выплаты в объеме 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или пяти средних заработных плат. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам увольняться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также рабочим пообещали помощь с трудоустройством на других предприятиях, в том числе оплату переобучения профессиям, которые востребованы на рынке труда в Ижевске и Удмуртии.

Сотрудникам предпенсионного возраста предприятие намерено оказать содействие при выходе на досрочную пенсию с единовременной выплатой семи средних зарплат, а отпуск по уходу за ребенком завод готов продлить до конца 2023 года или до достижения им возраста четырех лет.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что массовых сокращений персонала не планируется, все увольнения будут проведены исключительно в добровольном порядке. В планах у производителя также производство нового автомобиля в Ижевске и развитие штамповочного и пластикового производства компонентов в рамках программы импортозамещения.

Вместе с тем портал «Дром» со ссылкой на имеющиеся в редакции сканы документов утверждает, что глава ООО «Лада Ижевск» Денис Носов уже подписал приказы, регламентирующие увольнение персонала в период до 31 августа. Увольнения возможны либо по соглашению сторон с выплатой от пяти до семи среднемесячных окладов, либо в связи с переводом к другому работодателю.

По сведениям источников издания, к осени на заводе должно остаться не более 200 сотрудников. До февраля там работали 3,1 тысяча человек, к концу июля их осталось порядка 2 тысяч.

«АвтоВАЗ» начал испытывать проблемы после начала российской спецоперации на Украине. Отказ поставщиков иностранных комплектующих от сотрудничества заставил компанию остановить выпуск автомобилей. С лета производитель возобновил выпуск нескольких устаревших моделей в урезанной комплектации. В частности, президент компании Максим Соколов назвал начало производства Niva «настоящей победой».

Компании,Максим Соколов,Автоваз,
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