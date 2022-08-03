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36 минут назад

Шольц отверг идею использовать «Северный поток — 2»

Лера Букина

Канцлер Германии Олаф Шольц не принимает идею использования «Северного потока — 2» для того, чтобы обеспечить Европу газом, передает РИА Новости.

Шольц отверг идею использовать «Северный поток-2»
Фото: ReutersReuters

Он указал на наличие у России других возможностей для поставок.

«Мы прекратили процесс сертификации ("Северного потока 2" - ред.) по веским причинам... Есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе», - подчеркнул Шольц.

По его словам, в использовании «Северного потока – 2» нет разумного смысла.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил в интервью изданию «Штерн», что помощь Германии в столь неблагоприятной ситуации с энергоснабжением оказал бы запуск газопровода «Северный поток - 2». Он указал на завершенность строительства газопровода. Так, по его словам, целесообразно ввести «Северный поток - 2» в эксплуатацию.

Проект «Северный поток – 2» ранее фактически заморозили. Власти ФРГ не раз опровергали планы использовать «Северный поток-2». Они указывали на то, что трубопровод не прошел процедуру сертификации.

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