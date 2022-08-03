«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам увольняться

Работающим в компании «АвтоВАЗ» россиянам предоставили возможность получить пять средних заработных плат (или 12 МРОТ) в случае добровольного увольнения с производственной площадки «Лада-Ижевск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Руководство предприятия в связи с приостановкой производства Lada Vesta занялось разработкой мер поддержки. Всего существуют несколько блоков. Один из них подразумевает организацию занятости на заводе, другой - помощь работникам, решившим уйти с работы по собственному желанию.

«АвтоВАЗ» ввел дополнительные меры по поддержке коллектива "Лада-Ижевск". < …> В рамках второго блока поддержки предлагается < …> (предоставление - прим. ТАСС) работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, выплата пяти средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше)», - подчеркивается в сообщении.

В компании пообещали при необходимости переобучить работников, которые числятся в штате, новым профессиям. Более того, это будет сделано за счет завода. Также сотрудники смогут претендовать на поддержку в виде выплаты от пяти до семи средних зарплат. На размер влияет рабочий стаж.