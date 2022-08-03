Рассекречено новое название Coca-Cola

Некоторые газированные напитки в России сменят свое привычное название. Так, Coca-Cola после ребрендинга будет называться «Добрый Cola», сообщает Telegram-канал Mash.
Также изменения коснутся напитков Fanta и Schweppes. Первый станет «Добрый Orange», а второй - «Rich тоник».
Канал выяснил, что Sprite на какое-то время пропадает с российских полок. Ожидается появление новых вкусов, таких как Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.
Отмечается, что стоимость напитков поменяться не должна. Первые продукты, вероятно, запустят уже осенью этого года.
Ранее гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа заявил, что напитки бренда Sprite перестанут выпускаться в зеленых пластиковых бутылках. Напомним, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company владеет брендом Sprite. Примечательно то, что этикетки сохранят зеленый оттенок, который стал классикой для компании. Поменяются цвета и бутылок других напитков ассортимента Coca-Cola Company. Речь идет о Fresca, Seagram"s и Mello Yello.