Рассекречено новое название Coca-Cola

Некоторые газированные напитки в России сменят свое привычное название. Так, Coca-Cola после ребрендинга будет называться «Добрый Cola», сообщает Telegram-канал Mash.

Также изменения коснутся напитков Fanta и Schweppes. Первый станет «Добрый Orange», а второй - «Rich тоник».

Канал выяснил, что Sprite на какое-то время пропадает с российских полок. Ожидается появление новых вкусов, таких как Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Отмечается, что стоимость напитков поменяться не должна. Первые продукты, вероятно, запустят уже осенью этого года.