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1 час назад

Рассекречено новое название Coca-Cola

Лера Букина

Некоторые газированные напитки в России сменят свое привычное название. Так, Coca-Cola после ребрендинга будет называться «Добрый Cola», сообщает Telegram-канал Mash.

Также изменения коснутся напитков Fanta и Schweppes. Первый станет «Добрый Orange», а второй - «Rich тоник».

Канал выяснил, что Sprite на какое-то время пропадает с российских полок. Ожидается появление новых вкусов, таких как Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Отмечается, что стоимость напитков поменяться не должна. Первые продукты, вероятно, запустят уже осенью этого года.

Ранее гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа заявил, что напитки бренда Sprite перестанут выпускаться в зеленых пластиковых бутылках. Напомним, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company владеет брендом Sprite. Примечательно то, что этикетки сохранят зеленый оттенок, который стал классикой для компании. Поменяются цвета и бутылок других напитков ассортимента Coca-Cola Company. Речь идет о Fresca, Seagram"s и Mello Yello.

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