H&M в России: открытие магазинов, распродажи и дальнейшая судьба

Популярный магазин одежды H&M одним из первых объявил о закрытии. Свет приглушен, манекены накрыты пленкой, за дверьми — оглушительная тишина. Одновременно прекратил работу и сайт, причем нельзя не только оформить заказ, но и просто посмотреть.

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О дальнейшей судьбе H&M в России ходило много слухов и предположений, но компания долгое время хранила молчание. Решение было найдено 18 июля. H&M объявил о том, что уходит с российского рынка, а магазины вновь откроются в августе для продажи товарных остатков. «Рамблер» рассказывает, в каких городах открываются магазины H&M.

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Многие предположили, что прийти в магазин за покупками можно будет уже 1 августа, у некоторых магазинов к 10 утра начали собираться люди, но компания заявила, что нигде не анонсировала точные даты открытия. Позже вышло уточнение — магазины будут открываться в течение августа и неодновременно, чтобы избежать ажиотажа и очередей.

Наконец, 2 августа открылись первые магазины в московских торговых центрах — «Метрополис», «Авиапарк», «Европолис» и «Мозаика». Избежать очередей все-таки не удалось, в среднем период ожидания составил от 40 минут до часа, каждые семь минут в магазин пропускали по 5-20 человек, однако некоторым пришлось стоять два часа, прежде чем войти в магазин.

Также появилось сообщение о том, что 3 августа будет открыт магазин в Санкт-Петербурге — в торговом центре «Галерея». Примечательно, что расположенный на Тверской флагманский H&M в России с великолепной зеркальной лестницей, на которой заселфились многие звезды, также пока закрыт. Дополнительной информации о том, какие магазины, в каких городах и в какие сроки будут открываться, пока нет.

О датах открытия магазинов в других регионах пока не сообщается. Тем не менее компания отметила, что товара должно хватить примерно на 50 недель работы — для тех, кто не слишком хорошо считает, это почти год. Так что торопиться смысла действительно нет, к тому же распродажа товаров вовсе не означает то, что они будут продаваться со скидками. На самом деле все наоборот — цены стали выше! Очевидцы сообщают, что на вешалках пока нет вещей из коллекции H&M Studio и коллабораций с другими дизайнерами. Некоторые выразили опасения, что в открытую продажу они так и не поступят. По словам тех, кто уже успел сходить в открывшиеся магазины, отделы H&M Home не работали.

Сайт работать по-прежнему не будет, даже если войти через VPN и собрать корзину, возможность доставки отключена. Единственный способ купить одежду H&M — дождаться открытия в своем городе и выбрать вещи на месте.