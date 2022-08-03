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1 час назад

Группа Societe Generale оценила убытки от ухода из России в €3,3 млрд

ТАСС

Французская финансовая группа Societe Generale оценила в €3,3 млрд убытки от сворачивания бизнеса на территории России после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2022 года, опубликованном в среду.

Группа Société Générale оценила убытки от ухода из России
Фото: ReutersReuters

"18 мая 2022 года Группа вышла из России упорядоченным и эффективным образом, завершив продажу Росбанка и его страховых дочерних компаний в России. Данное решение привело к отражению в отчете убытка в размере €3,3 млрд до уплаты налогов", - говорится в документе.

Отмечается, что данные убытки были "отчасти поглощены в рамках результатов за первое полугодие", выразившихся в убытке в размере €640 млн. В квартальном же отчете с апреля по конец июня группа отчиталась о потере €1,4 млрд против прибыли в €1,4 млрд за аналогичный период 2021 года. Операционная прибыль банковского подразделения увеличилась до €2,39 млрд с €2,01 млрд годом ранее.

В апреле французский банк Societe Generale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке. 1 апреля 2022 года "Интеррос" Владимира Потанина объявил о покупке всей доли Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. В Росбанке уточнили, что кредитная организация продолжит деятельность и развитие в России и сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale.

Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов и является одним из системно значимых кредитных организаций РФ.

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