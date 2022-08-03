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47 минут назад

Акции Ozon рухнули из-за пожара

Лера Букина

Акции Ozon на торгах Московской биржи опускались на 3,82%, до 1 158,5 рубля за бумагу в связи с пожаром на складе компании в Подмосковье. Это следует из данных площадки на 13:52 мск.

Акции Ozon рухнули из-за пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже в 14:11 мск акции компании замедлили снижение до 0,25%. Они были на отметке 1 201,5 рубля за бумагу.

Сегодня примерно в 12:30 мск на складе компании в селе Петровское в Истринском районе начался пожар. Площадь возгорание составила 35 тысяч кв. м при общей площади здания 40 тыс. кв. м. У строения упала кровля и стена.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате инцидента погиб один человек. ТАСС, ссылаясь на Центр экстренной медицинской помощи, сообщает о наличии пострадавших – их трое. Пока об их состоянии ничего не сообщается.

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