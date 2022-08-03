Акции Ozon рухнули из-за пожара

Акции Ozon на торгах Московской биржи опускались на 3,82%, до 1 158,5 рубля за бумагу в связи с пожаром на складе компании в Подмосковье. Это следует из данных площадки на 13:52 мск.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уже в 14:11 мск акции компании замедлили снижение до 0,25%. Они были на отметке 1 201,5 рубля за бумагу.

Сегодня примерно в 12:30 мск на складе компании в селе Петровское в Истринском районе начался пожар. Площадь возгорание составила 35 тысяч кв. м при общей площади здания 40 тыс. кв. м. У строения упала кровля и стена.