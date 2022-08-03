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1 час назад

Владелец KFC и Pizza Hut сообщил о начале ребрендинга в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу, аналогичный процесс идет в отношении сети KFC, в заведениях будет проведен ребрендинг, следует из документов владельца сетей, американской компании Yum! Brands.

В Yum! Brands заявили о ребрендинге KFC и Pizza Hut в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», – передает сообщение компании РБК.

Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, в июле сообщила о переговорах о продаже своего бизнеса в России местному оператору.

Напомним, сеть бывших ресторанов McDonald's также провела ребрендинг в России и обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер. Бывшие рестораны сети открылись под брендом «Вкусно – и точка».

Московская область выпускает 40% всей продукции для сети «Вкусно – и точка» – сюда входят мясо, сыр, смеси для мороженого, овощи, булочки, сиропы и топпинги.

Компании,
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