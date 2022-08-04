В ГД внесли проект о штрафах за непредоставление данных критической информинфраструктуры

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий штрафы до 200 тыс. рублей за непредоставление сведений о категории или создании критической информационной инфраструктуры. Документ опубликован в думской электронной базе в четверг.

Изменения предлагается внести в статью 19.7.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Статью предлагается дополнить частью 3, согласно которой за повторное непредставление или нарушение сроков представления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости, либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий вводится административный штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. - для юрлиц.

Также инициативой предлагается ввести наказание за предоставление недостоверной информации об объектах критической информационной инфраструктуры. За это будет грозить административный штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. - для юрлиц.