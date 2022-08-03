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17 часов назад

"Газпром" заявил о невозможности возврата Siemens двигателя для "Северного потока"

ТАССиещё 11

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Поставка двигателя 073 на КС "Портовая" для проекта "Северный поток" в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, а также в результате нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens, сообщил "Газпром".

"Газпром" назвал невозможной поставку турбины Siemens для "Северного потока" из-за санкций
Фото: ТАССТАСС

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - отметили в компании.

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер при этом в среду заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для "Северного потока" в Россию не требуются, потому что агрегат не подпадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ.

С 27 июля "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.

Как в конце июля заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия-24", Siemens Energy не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока". В результате на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии осталась только одна турбина, и прокачка газа была снижена.

Компании,Siemens,Газпром,ЕС,
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