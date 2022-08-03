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1 час назад

Американская компания передаст операционную деятельность по «Сахалину-1»

Lenta.ru

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil ведет переговоры о передаче операционной деятельности в проекте «Сахалин-1» другой стороне. Об этом сообщается в финансовом отчете компании, опубликованном в среду на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает ТАСС.

Американская компания передает операционную деятельность по «Сахалину-1»
Фото: ReutersReuters

«Корпорация соблюдает все установленные законы и санкции и в настоящее время занимается передачей проекта "Сахалин-1" другой стороне», — говорится в документе.

Весной Reuters со ссылкой на источники писало, что ExxonMobil собиралась полностью уйти из России 24 июня. В апреле дочерняя Exxon Neftegas Ltd. объявила режим форс-мажора и сократила добычу. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что после решения американской компании добыча нефти на «Сахалине-1» упала в 22 раза, до 10 тысяч баррелей в сутки.

Компании,Юрий Трутнев,Exxon Mobil,
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