Российские компании начали экономить на сотрудниках

С февраля многие российские компании малого и среднего бизнеса (МСБ) включили режим экономии и начали сокращать персонал, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе финансового сервиса Platforma.

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Аналитики совместно с сервисом «Сравни.ру» провели исследование, в котором выяснили, что с февраля (когда началась специальная военная операция на Украине) 26 процентов некрупных компаний снизили сотрудникам премии. Кроме того, 24 процента компаний МСБ уволили часть персонала, а 19 процентов отдали некоторые виды работ на аутсорс. Некоторые компании также отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска (14 процентов), перевели персонал на две трети оклада (7 процентов) и предложили сотрудникам взять отгул без сохранения заработной платы (5 процентов). В то же время 17 процентов респондентов не меняли работу компании.

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Эксперты также зафиксировали сокращение персонала. В каждой четвертой компании (27 процентов) за последние полгода ушли, по собственной воле или были уволены, менее 10 человек, 21 процент представителей МСБ рассказали, что их штат сократился на 20-30 человек, 5 процентов потеряли более 50 сотрудников. Каждая пятая компания продолжает работать в прежнем составе.

В условиях турбулентности в российской экономике треть компаний (34 процента) сократили объемы работ, 26 процентов из которых — в незначительной степени. Кроме того, у 48 процентов опрошенных компаний денежный оборот сократился на 10-20 процентов, у 9 процентов — в более чем два раза. Руководитель по развитию финансовых сервисов Platforma Борис Васильев объяснил, что «катализаторами трансформации российского малого бизнеса стали внешние обстоятельства».

Для экономии предприятия продолжают принимать меры по сокращению расходов. Ряд компаний считает, что для этого необходимо уволить сотрудников (13 процентов), кто-то планирует отказаться от офиса (11 процентов). Почти треть респондентов планируют оптимизировать бизнес-процессы до конца 2022 года. При этом 32 процента представителей малого бизнеса не планируют экономить. В целях развития бизнеса компании в основном брали кредиты и пользовались мерами государственной поддержки.