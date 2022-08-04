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1 час назад

«Яндекс Маркет» начал продажу товаров от поставщиков IKEA

Лера Букина

«Яндекс Маркет» приступил к реализации мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, поставлявших некоторое время назад продукцию для сети IKEA. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Яндекс Маркет» начал продажу товаров от поставщиков IKEA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, россияне могут купить простыни, наволочки, стулья, диваны, кухонные принадлежности и другие товары, которые схожи по дизайну, но отличаются по названию.

По словам собеседника агентства, в настоящее время насчитывается 11 поставщиков IKEA, которые занялись продажей товаров. В частности, речь идет о компании из Казахстана «АГФ-Групп» (осуществляет продажу под брендом Arua), фабрике Askona, комбинате «Шуйские ситцы» и мебельном холдинге «Ангстрем».

Кроме того, в пресс-службе Маркета сообщили о ведении переговоров с остальными поставщиками шведской сети по поводу подключения к маркетплейсу.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил РИА Новости, что несколько российских компаний претендуют на покупку заводов шведского ретейлера IKEA в стране. Отмечается, что соответствующую заявку они направили в главный офис компании.

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