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2 часа назад

Yle: "Газпром" начал сжигать газ после сокращения поставок в Европу

Газета.Ru

Российская энергетическая компания "Газпром" в течение нескольких недель сжигает газ близ российско-финской границы рядом с компрессорной станцией (КС) "Портовая", где установлены турбины "Северного потока".

Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные NASA и очевидцев.

Отмечается, что согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, каждый день с 17 июня на "Портовой" вспыхивает пламя. Других очагов возгорания в районе компрессорной станции не фиксировали.

Очевидец Ари Лайне видел пламя 24 июля во время посещения острова Ланскери. По его словам, полыхающее над деревьями пламя было в том направлении, где находится КС. Пламя стало вспыхивать через три дня после снижения прокачки топлива по газопроводу "Северный поток" до 40%. Затем с 11 по 21 июля Россия полностью прекращала поставки газа по "Северному потоку" на время техобслуживания.

«Газпром» сделал новое заявление по турбине для «Северного потока»

Сейчас "Газпром" отправляет через "Северный поток" лишь 20% от плановой мощности газопровода. Компания снизила объем прокачки топлива с 27 июля в связи с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".

Компании,NASA,Газпром,
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