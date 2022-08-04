Yle: "Газпром" начал сжигать газ после сокращения поставок в Европу

Российская энергетическая компания "Газпром" в течение нескольких недель сжигает газ близ российско-финской границы рядом с компрессорной станцией (КС) "Портовая", где установлены турбины "Северного потока".

Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные NASA и очевидцев.

Отмечается, что согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, каждый день с 17 июня на "Портовой" вспыхивает пламя. Других очагов возгорания в районе компрессорной станции не фиксировали.

Очевидец Ари Лайне видел пламя 24 июля во время посещения острова Ланскери. По его словам, полыхающее над деревьями пламя было в том направлении, где находится КС. Пламя стало вспыхивать через три дня после снижения прокачки топлива по газопроводу "Северный поток" до 40%. Затем с 11 по 21 июля Россия полностью прекращала поставки газа по "Северному потоку" на время техобслуживания.