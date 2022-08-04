Названа дата возобновления работы «МакКафе» в новом формате

Сеть "Вкусно - и точка" возобновляет работу концепции кафе внутри заведений с 11 августа (бывшие "Маккафе"). Об этом говорится в сообщении компании.

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"На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно - и точка" возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее", - говорится в сообщении.

Концепция меню заведения не претерпела изменений, со временем ассортимент будет дополняться новинками, добавили в компании.

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.