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52 минуты назад

"Вкусно - и точка" 11 августа откроет в своих ресторанах кафе по образцу "Маккафе"

ТАСС

Сеть "Вкусно - и точка" возобновляет работу концепции кафе внутри заведений с 11 августа (бывшие "Маккафе"). Об этом говорится в сообщении компании.

Названа дата возобновления работы «МакКафе» в новом формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно - и точка" возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее", - говорится в сообщении.

Концепция меню заведения не претерпела изменений, со временем ассортимент будет дополняться новинками, добавили в компании.

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.

Сеть работает под новым брендом "Вкусно - и точка". Генеральный директор сети Олег Пароев заявлял, что компания рассчитывает открыть все предприятия в сентябре, на данный момент открыто более 300.

Компании,
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