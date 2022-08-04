Названа дата возобновления работы «МакКафе» в новом формате

Концепция «Кафе» в сети ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» будет возобновлена с 11 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Так, двери для посетителей откроют точки, в которых изначально был такой формат, то есть до ухода McDonald's.

«В меню «Кафе» вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей «Вкусно – и точка» перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты «Кафе» по более выгодным ценам», - подчеркнули в компании.

Напомним, что компания McDonald's приняла решение приостановить работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта. Этому предшествовало начало специальной военной операции на территории Украины. 16 мая было объявлено об уходе с российского рынка. Компания передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».