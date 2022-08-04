Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

«Вкусно — и точка» открывает формат «Кафе»

Лера Букина

Концепция «Кафе» в сети ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» будет возобновлена с 11 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Названа дата возобновления работы «МакКафе» в новом формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, двери для посетителей откроют точки, в которых изначально был такой формат, то есть до ухода McDonald's.

«В меню «Кафе» вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей «Вкусно – и точка» перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты «Кафе» по более выгодным ценам», - подчеркнули в компании.

Напомним, что компания McDonald's приняла решение приостановить работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта. Этому предшествовало начало специальной военной операции на территории Украины. 16 мая было объявлено об уходе с российского рынка. Компания передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

Ранее McDonald's сообщила о падении чистой прибыли в прошлом полугодии на 39% в годовом выражении. Она составила 2,292 миллиарда долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители