Крупнейший золотодобытчик продаст активы в России

Российская золотодобывающая компания Petropavlovsk, столкнувшаяся с проблемами из-за санкций, заключила соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Оно предполагает продажу активов. С соответствующим заявлением выступил сам производитель.

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Заявки на приобретение активов предприятия были поданы ее крупнейшим кредитором УГМК и основным акционером Константином Струковым в июле. Второй владеет 29,19% Petropavlovsk. Как указала компания, если договор купли-продажи реализуется, стоимость сделки составит 600 миллионов долларов.

Напомним, что у компании возникли сложности с обслуживанием долга и сбытом продукции в связи с санкциями Запада против РФ. Производитель имеет кредиты в Газпромбанке, который попал в санкционный список Великобритании. Так, компания пропустила уже два платежа в размере 560 тысяч долларов по кредиту на общую сумму 200 миллионов долларов и эквивалент 9,5 миллиона долларов по кредитным линиям российских «дочек».