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34 минуты назад

«Газпром» сделал заявление о ситуации с турбиной для «Северного потока»

Илья Родин

«Газпром» подробно разъяснил особенности ситуации, сложившейся вокруг газотурбинного двигателя для станции «Портовая». В компании заявили, что ее успешному разрешению мешают введенные против России ограничения. Об этом пишет пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на 4 августа действует один из шести двигателей. За счет этого суточная производительность компрессорной станции составляет 33 млн куб. м газа.

Газотурбинные установки, которые находятся на «Портовой», но не применяются, требуют капитального ремонта в обязательном порядке, согласно требованиям производителя. Их межремонтный ресурс исчерпан, поясняет пресс-служба.

«Газпром» заключил контракт на ремонт турбин с Industrial Turbine Company (UK) Limited. Компания из Великобритании в рамках договоренностей должна была осуществить обслуживание установок на предприятии в Канаде.

В частности, в мае 2022 года британская фирма должна была отремонтировать двигатель №073 и, сразу после окончания работ, передать его заказчику, то есть «Газпрому», уточняют в компании.

Вместо этого турбина была направлена в ФРГ, что «не соответствует условиям контракта, и было совершено без согласия российской компании. Кроме того, Оттава выдала документы, не связанные с текущим договором, не прописанной в нем канадской фирме.

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Соответственно, отмечают в «Газпроме», транспортировка двигателя в Россию несет значительные риски. Правительство Канады может посчитать это нарушением выданного разрешения. Это, в свою очередь, с высокой долей вероятности приведет к запрету ремонта других двигателей станции.

В компании напомнили, что в условиях санкционного режима поставки двигателей жестко регламентируются соответствующими документами европейских стран. В частности, в ЕС 833/2014 четко прописан запрет на продажу, поставку, передачу турбин каким-либо как юридическим, так и физическим лицам в России.

С учетом действующих ограничений, значительных рисков, поставка двигателя для станции является невозможной, подчеркнули в «Газпроме».

Компании,Газпром,ЕС,
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