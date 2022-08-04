«Вкусно — и точка» откроют сеть аналогов "МакКафе"

В пресс-службе сети быстрого питания «Вкусно — и точка» заявили, что с 11 августа в России возобновит концепцию кафе.
Об этом в компании рассказали РИА Новости. Отмечается, что кафе начнут работу в тех же местах, где они были раньше.
«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции «Кафе». Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее», — заявили в компании.
Уточняется, что в них посетителям предложат кофейные напитки и различную выпечку с десертами.
Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил рост цен в меню.