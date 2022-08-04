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2 часа назад

«Вкусно — и точка» возобновит работу концепции кафе с 11 августа

RT на русском

В пресс-службе сети быстрого питания «Вкусно — и точка» заявили, что с 11 августа в России возобновит концепцию кафе.

«Вкусно — и точка» откроют сеть аналогов "МакКафе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в компании рассказали РИА Новости. Отмечается, что кафе начнут работу в тех же местах, где они были раньше.

«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях «Вкусно — и точка» возобновят свою работу концепции «Кафе». Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее», — заявили в компании.

Уточняется, что в них посетителям предложат кофейные напитки и различную выпечку с десертами.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил рост цен в меню.

Компании,
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