AB InBev Efes локализовала производство иностранного пива в России

Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство ряда иностранных брендов пива на территории России. Об этом сообщает агентство экономической информации «ПРАЙМ».
Речь идёт о брендах Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.
«Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», – сообщили в компании.
Отмечается, что локализованные бренды будут производится на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.
Напомним, что ранее исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в России «безусловно будет происходить» рост цен на пиво.