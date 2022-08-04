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41 минуту назад

AB InBev Efes локализовала производство иностранного пива в России

Елена Прошина

Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство ряда иностранных брендов пива на территории России. Об этом сообщает агентство экономической информации «ПРАЙМ».

AB InBev Efes локализовала производство иностранного пива в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идёт о брендах Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.

«Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», – сообщили в компании.

Отмечается, что локализованные бренды будут производится на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.

Напомним, что ранее исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в России «безусловно будет происходить» рост цен на пиво.

Компании,Ораз Дурдыев,
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