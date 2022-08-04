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2 часа назад

Эксперт дал прогноз по ценам после пожара на складе Ozon

Илья Родин

Эксперт Ольга Сумишевская рассказала о возможных последствиях пожара на крупном складе Ozon в подмосковной Истре. По ее мнению, инцидент не отразится на стоимости товаров в интернет-магазине. Об этом пишет агентство «Прайм» в своем Telegram-канале.

Эксперт дал прогноз по ценам после пожара на складе Ozon
Фото: ReutersReuters

Сумишевская отметила, что на цену товаров в значительной мере влияет конкуренция между крупными онлайн-площадками. Поэтому стоимость товара у Ozon скорее всего не поднимется.

Пожар на складе также не отразится на стоимости уникальных товаров компании, полагает аналитик. Это обусловлено тем, что руководство площадки может «управлять ценами в независимости от чего-либо».

Ozon: Вопрос о компенсации ущерба решается

Сумишевская уточнила также, что компания восстановит складские помещения, но это произойдет нескоро.

Следствие в настоящее время рассматривает все возможные версии пожара на истринском складе Ozon. В том числе, неисправность электропроводки и нарушение техники безопасности.

Компании,
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