Эксперт дал прогноз по ценам после пожара на складе Ozon

Эксперт Ольга Сумишевская рассказала о возможных последствиях пожара на крупном складе Ozon в подмосковной Истре. По ее мнению, инцидент не отразится на стоимости товаров в интернет-магазине. Об этом пишет агентство «Прайм» в своем Telegram-канале.

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Сумишевская отметила, что на цену товаров в значительной мере влияет конкуренция между крупными онлайн-площадками. Поэтому стоимость товара у Ozon скорее всего не поднимется.

Пожар на складе также не отразится на стоимости уникальных товаров компании, полагает аналитик. Это обусловлено тем, что руководство площадки может «управлять ценами в независимости от чего-либо».

Сумишевская уточнила также, что компания восстановит складские помещения, но это произойдет нескоро.