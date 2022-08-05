Названо число сменивших названия в России брендов

Более двадцати брендов иностранных компаний, головные офисы которых объявили об уходе с рынка РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, стали называться по-новому. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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В частности, название L'Occitane сменилось на «л'Окситан» - ушла латиница. Некоторые бренды решили сохранить в названии только первые буквы или слоги предыдущего имени. Так, бренд одежды Reserved стал называться RE, Cropp - CR, Sinsay – «Син». Изменилось и название магазина джинсов Levi's – у бренда в РФ теперь вывеска JNS.

Что касается отелей, известных во всем мире, то на территории РФ их названия также несколько поменялись. Местное руководство решило сохранить ключевые слова. Отель The Ritz-Carlton стал The Carlton Moscow, Crowne Plaza Moscow WTC — Plaza Garden Moscow WTC, Holiday Inn Express Moscow Khovrino — Satelinn Moscow Khovrino

Не узнать название бренда нового McDonald's – теперь у него вывеска «Вкусно и точка». Кардинально поменялось имя у АЗС Shell – оно стало Teboil.

Среди тех компании, которые сохранили ассоциации со старыми названиями, — Valio. Так, теперь россияне смогут покупать продукцию под брендом Viola.

Изменения произошли и в сфере аудита. Так, крупные международные аудиторские и консалтинговые компании, которые раньше функционировали в РФ под мировыми брендами, теперь носят русские названия. Deloitte стала «Деловые решения и технологии», PwC — «Технологии доверия», а EY — «Б1». Страховая компания Zurich стала «Турикум».