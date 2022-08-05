В России могут запретить ввоз семян из ЕС и США в качестве контрсанкций

Минсельхоз РФ обратился к региональным органам управления агропромышленным комплексом (АПК) с призывом готовиться к тому, что импорт семенного материала из недружественных стран будет запрещен. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече с замглавы министерства Оксаной Лут во вторник.

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По их словам, Лут указывала на то, что семена являются «базовой позицией» в АПК при введении Россией ответных санкций. Она подчеркнула, что Россельхознадзор уже приступил к превентивному запрету поставок. Лут напомнила об ограничении ввоза семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe с 6 июля.

По данным издания, до 97% семян сахарных свеклы завозят из других стран, подсолнечника - до 77%, кукурузы - до 50%, картофеля - до 30%. О замене всех этих видов семян одномоментно российской продукцией речи идти не может, подчеркивает газета.

По мнению источника издания в одном из агрохолдингов, полное замещение импортных семян свеклы, кукурузы и подсолнечника займет до трех лет. Один из собеседников издания указал на угрозу снижения урожайности и качества посевов при отказе импортных семян.