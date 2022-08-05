IKEA расширила зону доставки еще на 10 городов

Зона доставки товаров IKEA расширилась на 10 российских городов, в которых данной компании нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IKEA.

Накануне сообщалось, что «Яндекс Маркет» приступил к реализации мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, поставлявших некоторое время назад продукцию для сети IKEA. Так, россияне могут купить простыни, наволочки, стулья, диваны, кухонные принадлежности и другие товары, которые схожи по дизайну, но отличаются по названию. Кроме того, в пресс-службе Маркета сообщили о ведении переговоров с остальными поставщиками шведской сети по поводу подключения к маркетплейсу.