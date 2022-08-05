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1 час назад

IKEA расширила зону доставки еще на 10 городов

Лера Букина

Зона доставки товаров IKEA расширилась на 10 российских городов, в которых данной компании нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IKEA.

«Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», - отмечается в сообщении.

Ранее доставка предусматривалась в города, в которых работают магазины IKEA. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе.

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

Накануне сообщалось, что «Яндекс Маркет» приступил к реализации мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, поставлявших некоторое время назад продукцию для сети IKEA. Так, россияне могут купить простыни, наволочки, стулья, диваны, кухонные принадлежности и другие товары, которые схожи по дизайну, но отличаются по названию. Кроме того, в пресс-службе Маркета сообщили о ведении переговоров с остальными поставщиками шведской сети по поводу подключения к маркетплейсу.

Компании,Ikea,
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