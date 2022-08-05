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1 час назад

Госкомпании получат преимущество выкупа обанкротившихся предприятий

Алиса Селезнёва

Правительство России предложило дать госкомпаниям и госкорпорациям преимущественное право выкупа стратегических предприятий при их продаже в результате банкротства. Об этом пишут «Ведомости».

Госкомпании получат преимущество выкупа обанкротившихся предприятий
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, сославшегося на осведомленные источники, это предложение включено в перечень мер по поддержке экономики России в условиях санкций. Уже подготовлен законопроект по внесению изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Представитель правительства пояснил, что целью законопроекта является «совершенствование механизма реализации преимущественного права по приобретению активов стратегической организации при их продаже в процедуре банкротства».

Также предлагается дать возможность приобретать стратегические предприятия конкурсным кредиторам и аффилированным с ними лицам. Сейчас право преимущественного приобретения таких предприятия есть исключительно у Российской Федерации, то есть фактически у правительства, напомнила газета.

При этом пока с законопроектом не согласилось государственно-правовое управление администрации президента. Источник издания пояснил, что механизм передачи и условия владения находятся на доработке.

«Передача права должна быть максимально открытой и прозрачной. Все заинтересованы, во-первых, в том, чтобы сохранить компанию, а во-вторых, чтобы ее собственник был эффективным», - отметил источник.

Ранее правительством был утвержден общенациональный план российской экономики. Документ предполагает ускорение импортозамещения, развитие индустрии легкой промышленности и внутреннего туризма, цифровизацию госуправления и т.д. Результатом принятых мер должен стать среднегодовой рост ВВП на уровне 3-5%.

Компании,Правительство РФ,
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