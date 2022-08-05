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41 минуту назад

Популярный у россиян сыр переименуют

Лера Букина

Компания по производству молочной продукции «Валио» анонсировала проведение ребрендинга в категории полутвердых сыров. Соответствующее заявление размещено на ее сайте.

Популярный у россиян сыр переименуют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, сыр Oltermanni теперь будет производиться под брендом Laplandia.

Отмечается, что необходимость в ребрендинге обусловлена сменой собственника ООО «Валио». Покупатели смогут увидеть на полках магазинов продукцию под новым брендом уже в середине осени.

«Вслед за сменой флагманского бренда свежей молочной продукции ООО "Валио" анонсирует ребрендинг в категории полутвердых сыров. Линейка, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, с осени будет производиться под брендом Laplandia»,— уточняется в сообщении.

Вместе с тем в компании указали на сохранение дизайна упаковки. Там же отметили то, что категория сыров — приоритетное направление для ООО «Валио».

Об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине Valio объявила 7 марта. О продаже российского производства компании «Велком» стало известно 26 апреля. В Valio тогда подчеркнули, что благодаря смене собственника компания продолжит производство и сохранит локальный ассортимент.

Компании,
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