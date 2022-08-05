ЕВРАЗу грозит заморозка активов в Великобритании

Горно-металлургической компании ЕВРАЗ грозит заморозка активов в Великобритании. Как сообщает американское издание Bloomberg, из-за введенных санкций компания предложит инвесторам новые условия выплат по облигациям из-за санкций.

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«Активы компании подлежат замораживанию без специальной лицензии. ЕВРАЗ будет стремиться изменить условия своих долларовых облигаций, поскольку ищет альтернативные способы выплаты кредиторам в условиях санкций. Компания уже обратилась в OFSI для получения лицензии, о чем руководство компании рассказало инвесторам в ходе телефонной беседы 4 августа. Выплаты купонов по бондам пройдут в сентябре и октябре», — пишет издание.

Якобы компания предложит инвесторам скорректировать документацию по евробондам. «Более чем у половины держателей облигаций есть счета в Национальном расчетном депозитарии России, но инвесторам будет сложно получить выплаты на фоне санкций», — уточняется в тексте.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа не поступило.

Еvraz Group — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 28,64% голосующих акций до недавнего времени принадлежали Greenleas International Holdings Романа Абрамовича.