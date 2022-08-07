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1 час назад

Полянский заявил, что работы на "Северном потоке" невозможно завершить из-за санкций

ТАСС

Технические процедуры по газопроводу "Северный поток" невозможно завершить из-за антироссийских санкций, введенных в том числе Европой и Великобританией, именно поэтому европейские страны оказались сейчас в ситуации энергетического кризиса. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью радио Times первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский заявил о невозможности завершить работы на "Северном потоке"
Фото: © EPA-EFE/JOHN MINCHILLO/POOL© EPA-EFE/JOHN MINCHILLO/POOL

"Что касается текущей ситуации с "Северным потоком", полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для "Северного потока", а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, почему Россия сократила поставки газа в Европу, что создает дополнительное давление на уязвимые слои населения Европы и Великобритании.

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Полянский подчеркнул, что "Россия была и остается надежным поставщиком газа в Европу".

"Идея введения антироссийских санкций принадлежит не нам, так что в первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов", - резюмировал он.

«Северный поток» останавливается на ремонт. Германия боится, что это — надолго

С 27 июля "Северный поток", по которому газ поставляется из России в Европу, задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.

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